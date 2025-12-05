Спасатели Мособлпожспаса нашли заблудившуюся женщину в лесу Орехово-Зуевского округа

Работники 250-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса 3 декабря нашли и вывели из леса женщину, заблудившуюся недалеко от Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Вечером 3 декабря в систему-112 поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его знакомая 1964 года рождения ушла в лес кормить собаку и не вернулась.

Сотрудники 250-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» прибыли в район поиска и связались с женщиной по телефону. С помощью геолокации они определили ее местонахождение и начали обследование леса. Для поиска использовали звуковые сигналы спецавтомобиля и прочесывали территорию пешком.

Через час поисков женщину обнаружили. Спасатели оказали ей психологическую помощь и доставили домой. Медицинская помощь ей не понадобилась, пояснил начальник части Евгений Кондрашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.