Спасатели Каширы помогли медикам госпитализировать пожилую женщину

Работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» транспортировали больную женщину с закрытым переломом шейки бедра в машину скорой помощи. Инцидент произошел в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Старший смены Сергей Рябов рассказал, что от диспетчера единой службы экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что медикам требуется помощь в транспортировке 86-летней пациентки, которая не может передвигаться самостоятельно.

«Приехав по указанному адресу, сотрудники противопожарно-спасательной службы бережно уложили пенсионерку на мягкие носилки. Затем, под контролем медиков, они осторожно перенесли её из квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации», — уточнил Сергей Рябов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.