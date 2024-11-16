Спасатели извлекли тело погибшего в шахте «Таштагольская»

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Спасателям удалось извлечь из-под завалов тело погибшего при обвале кровли в шахте «Таштагольской» горняка, сообщает пресс-служба МЧС России.

Специалисты разобрали 10 кубометров породы. Для поднятия плит и извлечения тела устанавливали пневмодомкрат.

Следователи продолжают работать на месте обрушения кровли шахты. Они допрашивают свидетелей, назначают экспертизы и изымают технологическую документацию.

Обрушение кровли произошло 16 ноября в 04:45 по местному времени. На место происшествия отправили 24 спасателя и 4 единицы спецтехники. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).