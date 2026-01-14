Спасатели из Подмосковья провели праздник для детей в ожоговом отделении Москвы

В преддверии Старого Нового года спасатели из Подмосковья организовали для детей, проходящих лечение в ожоговом отделении, праздничное мероприятие. Начальник части Александр Смирнов отметил, что встреча стала важным событием для всех участников.

Во время визита специалисты напомнили детям основные правила пожарной безопасности, рассказали, как действовать при обнаружении подозрительных предметов, как предотвратить пожар и что делать в случае возгорания. Особое внимание уделили сезонным рискам — опасности тонкого льда и стихийных горок.

Кроме беседы, спасатели подарили детям развивающие игры и провели совместные игры, чтобы поддержать маленьких пациентов и создать для них атмосферу праздника. По словам Александра Смирнова, такие встречи мотивируют сотрудников и напоминают о значимости их работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.