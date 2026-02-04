Спасатели Егорьевска установили кормушки для птиц в рамках экологической акции

Сотрудники территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» 4 февраля приняли участие во Всероссийской акции «Покорми птиц зимой» и установили кормушки на территории муниципального округа Егорьевск, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Акция прошла на базе пожарно-спасательных подразделений округа Егорьевск. Спасатели изготовили кормушки из дерева и фанеры, оснастили их бортиками и крышей для защиты корма от ветра и влаги и регулярно пополняют запасы пищи для птиц.

Заместитель начальника территориального управления Игорь Старцев отметил, что зимой птицы особенно нуждаются в дополнительном питании. Для подкормки специалисты рекомендуют использовать нежареные и несоленые семечки подсолнечника, немного проса, кусочки фруктов, несоленое сало, вареное мясо и крошки белого хлеба.

Старцев подчеркнул, что важно подкармливать птиц систематически до наступления весны. Такая помощь способствует сохранению биоразнообразия и поддержанию экологического баланса в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.