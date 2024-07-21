Спасатель рассказал, как помочь утопающему

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, что тонущему вдали от берега человеку необходима помощь спасателей, так как в подобной ситуации помочь может лишь тот, кто обладает необходимыми навыками, сообщает радио Sputnik .

«Двигаться на помощь утопающему не стоит, если вы не особо хорошо плаваете. В том состоянии, в котором находится пострадавший, он может вас воспринять просто как точку опоры, и вы можете утонуть вместе с ним», — сказал Щетинин.

Он подчеркнул, что для помощи утопающему необходимо иметь серьезные навыки плавания и спасения на воде. При этом предварительно следует позвонить в службу спасения.

Спасатель отметил, что в случае, если человек тонет рядом с берегом, можно помочь ему выбраться с помощью подручных средств. Для этого подойдет длинная палка или веревка, которой можно вытянуть человека на берег.

Щетинин добавил, что затем следует оказать пострадавшему первую помощь. Речь идет о сердечно-легочной реанимации, в том числе непрямом массаже сердца. Каждый спасатель должен владеть этими базовыми навыками.