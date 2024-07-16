Спартакиада среди работников психиатрической службы прошла в Москве

IV спартакиада «Сила духа» прошла среди работников психиатрической службы в Москве на базе клинической больницы № 4 им. П. Б. Ганнушкина. Профсоюзные активисты психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко активно приняли участие в спортивном событии и достигли значительных результатов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Девять команд из медорганизаций Москвы и Московской области состязались в баскетболе, футболе, настольном теннисе и хоккее, шахматах, эстафете и интеллектуальных играх. Мы завоевали золото в эстафете, шахматах и настольном хоккее. „Бронзу“ получили в настольном теннисе и в дискуссионной игре «Спички». Мне было интересно познакомиться с коллегами из других больниц и проявить себя. Очень люблю активный образ жизни и всегда участвую в таких мероприятиях вместе с коллегами», — рассказала заместитель председателя молодежного совета психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко, член молодежного совета Обкома Алеся Цурикова.

Профактив психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко всегда принимает участие во всех спортивных и культурных мероприятиях, проходящих в Московской области и далеко за ее пределами. Всего профсоюзным членством охвачены около 75% сотрудников медорганизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.