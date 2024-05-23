Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила свои авто на других лиц

Сожительница арестованного заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на прошлой неделе переоформила свои иномарки Mercedes и MINI Cooper на других владельцев, сообщает РИА Новости .

В начале месяца суд рассмотрел жалобу на арест Иванова. Адвокаты просили перевести его на домашний арест в доме на Рублевке. Тогда на слушания пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, как отметили правозащитники, у Иванова «общее хозяйство, они живут одной семьей».

Иванова еще видели в салоне красоты на первом этаже дома в центре столицы, где, возможно, зарегистрирована его гражданская жена. Сотрудница заведения сказала, что он к ним заходил в текущем году.

Сам Иванов, по неподтвержденной информации, прописан на севере мегаполиса — в доме, попавшем под реновацию и расселенном.

В декларациях о доходах телеведущей ранее в собственности был MINI Cooper S, которым она владела свыше 20 лет, но 18 мая этого года у автомобиля уже был новый собственник. Стоимость машины 2003 года выпуска составляет около 500 тыс. рублей.

Еще в открытых базах данных указан Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца прежнего страхового полиса совпадают с Китаевой. А с 14 мая у машины уже новый владелец.

Иванов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Он мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.