Создатель Linux поддержал лишение 11 программистов из РФ руководящих должностей

Линус Торвальдс, который создал Linux, поддержал лишение статуса 11 разработчиков ядра операционной системы, работающих в компаниях из РФ. Одной из причин стали санкции в адрес России, сообщает « Коммерсант ».

Такое решение, по словам Торвальдса, отменить не получится. При этом основная причина лишения статуса программистов из России не связана с ограничениями, введенными Соединенными Штатами.

Торвальдс напомнил, что он финн по происхождению. Таким решением он высказывается против действий России в украинском конфликте.

23 октября Торвальдс убрал 11 разработчиков ядра ОС Linux из списка ответственных за развитие его компонентов. Среди них оказались работники компании SberDevices, а также специалисты, которые создают операционную систему «Аврора». Официальная причина такого шага — якобы «требования действующих законов».