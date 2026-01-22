Создано уникальное учебное пособие по индустриальным маслам

Оно предназначено для разработчиков смазочных материалов, а также послужит практическим руководством для учебного процесса в области химмотологии и нефтехимии, способствуя подготовке высококвалифицированных кадров для российской промышленности.

«Если масло плохо отделяется от воды, оно теряет смазывающую способность — это ведет к износу и поломкам оборудования. Существующие методы оценки были недостаточно точны. Мне удалось найти более строгое решение, основанное на фундаментальной физико-химической модели. Я шел к этой книге 15 лет, надеюсь, она надолго останется актуальным руководством для тех, кто создает масла будущего», — поделился Митин.

В книге описан абсолютно новый метод оценки способности масла к отделению от воды. Автор обосновал более точный подход, впервые успешно адаптировав для задач нефтехимии уравнение поверхностной энергии, которое ранее не имело завершенного прикладного решения.

«Создание учебного пособия — пример системной работы, которую мы видим сегодня в передовых промышленных компаниях России. Речь идет не о единичном успехе, а о выстроенной модели, когда фундаментальные исследования проводятся в собственных лабораториях, а результаты сразу находят применение на производстве», — считает генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов.

Он уточнил, что именно такой симбиоз науки и практики создает реальный технологический суверенитет отрасли.

«В нашем исследовательском центре разрабатываются уникальные рецептуры масел. Одним из инструментов в этой работе является цифровая система на базе искусственного интеллекта — „Алхимик“. Системный подход к производству позволяет нам не просто удовлетворять существующий спрос, но и создавать продукцию на базе отечественного сырья под индивидуальные запросы рынка и избегать зависимости от внешних экономических факторов», — заключил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.