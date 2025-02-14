Создание рейтинга качества образования вузов и колледжей поспособствует их развитию

«Мы должны прямо сказать, какой вуз соответствует тем или иным критериям, какой нет. Это будет хорошим толчком для того, чтобы учреждения двигались вперед, развивались, и качество обучения в них росло», — отметил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, добавив, что эта инициатива должна войти в Стратегию развития образования.

Обсуждая разработку нового фундаментального документа, представители органов власти, эксперты и работодатели отмечают, что стране нужны инженеры, врачи, педагоги и ученые. И готовить их нужно, начиная со школьной скамьи, убежден профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга. По его оценке, только 40% специальностей в СПО и вузах РФ сегодня относятся к приоритетным, но этого недостаточно.

«Необходимо увеличивать контрольные цифры приема и, в принципе, пересмотреть подход к формированию контрольных цифр приема, а также заняться регулированием сферы платного образования», — считает эксперт.

Председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева добавила, что ориентация на инженерное направление, начиная с детского сада, поможет сформировать активный интерес детей к науке и технике.

«Детям необходимо создавать условия не только для овладения научными знаниями, но и интегрировать это с реальной жизнью, историей, практикой, искусством, спортом», — подчеркнула она.