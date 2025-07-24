Создание новой сети СТО стало заметной темой среди нефтяных компаний

«Газпром нефть» заняла второе место в рейтинге нефтегазовых компаний по количеству упоминаний в СМИ, а также третье место по Индексу заметности и аудиторному охвату во 2 квартале 2025 года по данным мониторинговой платформы «СКАН-Интерфакс».

На ПМЭФ компания заключила ряд крупных соглашений. В частности, оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть — смазочные материалы» — и один из крупнейших автомобильных дилеров в России — компания «Рольф» — договорились о создании сети станций технического обслуживания СТО под совместным брендом «Рольф G-Energy Service». Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец и генеральный директор «Рольф» Светлана Виноградова.

Для проведения гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей на новых СТО будут доступны уникальные технологические решения «Газпром нефти». Предиктивный подход позволяет предупреждать серьезные поломки и экономить на ремонте машины. Клиентам будет предложен широкий ассортимент автомобильных масел и технических жидкостей.

«Газпромнефть — смазочные материалы» более 10 лет развивает сеть станций технического обслуживания G-Energy Service. В настоящее время насчитается свыше 200 станций по всей России, их услугами ежегодно пользуются более 500 тыс. клиентов.