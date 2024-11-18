Создан парфюм с запахом подмосковной Коломны

Путеводитель «Ароматы Посада: путешествие по Коломенскому краю вместе с Борисом Пильняком» представили в городской арт-библиотеке. В основу новинки легли письма известного писателя, которые он отправлял из Коломны друзьям и близким, сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Борис Пильняк провел в Коломне один из самых плодотворных периодов своей жизни. В обширной переписке он документировал детали окружающего его мира, передавал оттенки запахов и ароматов города 20-х годов прошлого века. Поэтому по читальному залу у нас летали запахи яблок, ландыша и сирени», — рассказали организаторы презентации.

Упоминание в переписке ароматов трав, цветов, дыма и морозной свежести позволили создать прямо в стенах библиотеки эксклюзивные масляные парфюмы, с помощью которых можно ощутить, как пахла Коломна в 1912–1924 годах.

«Авторские ароматы «Вау, Вогау», «Ветреный писатель», «Борис в кустах» и другие забрали с собой участники презентации, ведь эти ароматы так же индивидуальны, как и восприятие творчества Бориса Пильняка», — отметили в городской арт-библиотеке.

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