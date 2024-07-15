Создан чат для оперативной работы с экспортерами сельхозпродукции Подмосковья

Для оперативного взаимодействия с экспортерами продукции агропромышленного комплекса региона министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области создан групповой чат в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В чате публикуется актуальная информация о мероприятиях по развитию экспорта агропромышленного комплекса с возможностью установления коммуникации между экспертами, экспортерами и участниками рынка: аналитические отчеты о перспективных рынках, информация о бизнес-миссиях, выставках и вебинарах.

Здесь можно задать вопросы и получить квалифицированные ответы по всем аспектам ведения экспортной деятельности и заключения экспортных контрактов. Для подключения в чат необходимо перейти по ссылке и нажать «подать заявку».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует, что продукция агропромышленного комплекса подмосковных производителей поставляется более чем в 90 стран.

Министерство ведет регулярную работу над открытием дополнительных стран и рынков для региональной продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.