Современный детский игровой комплекс установили в Ступине

По просьбе жителей Ступина новый игровой комплекс был установлен во вторник на месте старой детской площадки, расположенной на улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и представителями депутатского корпуса, общественной палаты проверил завершение работ по установке детского игрового комплекса и пообщался с жителями.

«На дне двора жители попросили заменить устаревшую детскую площадку. Выполнен комплекс работ по ее модернизации, увеличена площадь игровой территории, сделано современное безопасное покрытие, установлены новые элементы. В этом году в округе при поддержке губернатора и президента запланировано устройство 10 игровых и одну спортивную площадку. На данный момент 7 площадок введено в эксплуатацию», — рассказал Сергей Мужальских.

Детская площадка выполнена в соответствии с современными стандартами безопасности. Площадь игрового комплекса увеличена до 300 кв. метров. Территория оборудована безопасным прорезиненным покрытием, спортивными элементами, каруселью, «паутиной», двумя видами качелей, балансиром, городком-коркой, песочницей, лавочками и урнами. Установлено ограждение, проход к площадке заасфальтирован.

Сергей Мужальских также проверил состояние подъездов в близлежащих многоквартирных домах, оценил качество их уборки и содержание, наличие отопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.