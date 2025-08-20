Современный детский игровой комплекс установили в Электростали

Радостное событие произошло во дворе дома № 6, корпус 4 по улице Победы в Электростали — торжественное открытие новой, современной детской игровой площадки. Этот долгожданный подарок для маленьких жителей стал возможен благодаря реализации губернаторской программы по модернизации межквартальных детских игровых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На торжественном открытии присутствовали заместитель Главы г. о. Электросталь Элла Вишнева, депутаты городского Совета Оксана Цапина и Сергей Карлов. Они пожелали ребятам весело и активно проводить время на площадке и бережно к ней относиться.

Специально для юных гостей была организована яркая и увлекательная интерактивная программа с аниматорами. Дети с удовольствием участвовали в веселых играх и танцах.

Новая площадка, выполненная в морском стиле, очень понравилась ребятам. Здесь можно найти развлечения на любой вкус: горки, качели, карусели и сетки для лазания, развивающие ловкость и координацию. Особое внимание было уделено безопасности: вся площадка оснащена современным, травмобезопасным покрытием, которое значительно снижает риск получения ушибов и ссадин во время активных игр.

Новая детская площадка уже стала центром притяжения для ребят из ближайших домов. Она не только предоставляет возможность активно и весело проводить время, но и способствует развитию физической активности, социальных навыков и воображения у детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.