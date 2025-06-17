Современные ручные пылесосы для уборки смета и пыли применяют во дворах Люберец

В рамках текущего содержания территории в летний период в городе Дзержинский, поселке Томилино и деревне Островцы городского округа Люберцы для уборки смета и пыли с тротуаров закупили современные профессиональные пылесосы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В городском округе Люберцы в ежедневном режиме продолжаются работы по текущему содержанию дворовых территорий в летний период. В 2025 году впервые для уборки смета и пыли с тротуаров применяются профессиональные ручные пылесосы. Три используют в городе Дзержинский и по одному в поселке Томилино и деревне Островцы», — сообщили в управлении ЖКХ администрации городского округа Люберцы.

Широкая площадь всасывающего патрубка пылесоса позволяет быстрее и эффективнее собирать мусор. Элементы конструкции рассчитаны на высокие нагрузки и максимальную производительность, что в разы сокращает время уборки двора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.