Современные методы применяют в Подмосковье при работе с кризисными семьями

В Московской области активно внедряются современные методы в работе с семьями в кризисе, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Реализация нововведений осуществляется в рамках пилотного проекта 0-4 «Дети в семье». Его цель — повышение устойчивости семей с детьми в возрасте до 4 лет в преодолении трудной жизненной ситуации.

У региона наработан опыт в сфере выявления, профилактики и устранения семейного неблагополучия на ранних стадиях.

Главной задачей службы «Дети в семье» в Подмосковье является оказание постоянной консультативной и методической помощи специалистам, которые работают с кризисными семьями. Служба взаимодействует с организациями, в которых пребывают дети до 4 лет. Особое внимание уделяется поддержке специалистов на супервизорских сессиях.

Комплексная работа по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия реализуется в Подмосковье с 2022 г. С момента запуска службы в августе 2024 года мониторинг информации о малышах, которые временно находятся в социальных учреждениях, проводится ежедневно. Каждый случай изъятия ребенка из кровной семьи в Подмосковье рассматривается индивидуально.

План работы по выводу родителей в ресурсное состояние включает комплекс мер по разным направлениям. Так, например, супругам может быть предоставлена психологическая поддержка, помощь в лечении зависимостей, содействие в трудоустройстве. В некоторых случаях семье может быть назначен внешний наставник, а также оказана благотворительная помощь. Для достижения этих целей специалисты Подмосковья активно сотрудничают с социальными партнерами и различными социально ориентированными некоммерческими организациями, которые готовы помочь семьям в кризисной ситуации.

Служба «Дети в семье» начала свою работу в Московской области в августе 2024 года в рамках пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет». Инициатором этого проекта стала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал этот проект. Региональным координатором выступает ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы».

Ранее Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.