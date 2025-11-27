Современную спортплощадку построят в спальном мкр Сергиева Посада

Накануне жители одного из микрорайонов Сергиева Посада на встрече с первым заместителем председателя окружного совета депутатов Константином Негурицей, депутатом окружного совета Кристиной Кижваевой и представителями администрации предложили обустроить спортплощадку рядом с домом № 4 на улице Осипенко. Было принято решение разместить там спортивные тренажеры, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здесь поднимается вопрос не о нуждах одного дома, а о развитии микрорайона в целом. Территория, о которой шла речь, находится между двумя домами. У каждого из домов уже есть хорошая современная детская площадка. На пограничной же территории образовался не облагороженный участок, на котором совместно с жителями решили поставить спортивные уличные тренажеры», — рассказал Константин Негурица.

Дополнительно обсудили состояние дороги позади дома, договорившись вернуться к этому вопросу весной следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.