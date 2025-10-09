В московском районе Свиблово завершено строительство современной школы для старшеклассников. В новом учреждении смогут обучаться 550 школьников, сообщает «Царьград» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

В школе есть медиатека, спортзал, медицинский блок, универсальные и специализированные учебные кабинеты, место для проведения мероприятий и другие необходимые помещения. На территории учебного заведения также обустроили место отдыха и физкультурно-спортивную зону с универсальной площадкой, территорией для сдачи ГТО, занятий воркаутом, настольным теннисом и прочими спортивными дисциплинами.

«Новая школа находится внутри жилого квартала. В будущем возведем здесь еще несколько новостроек по Программе реновации», — рассказал Собянин в личном Telegram-канале, опубликовав видео новой школы.

Градоначальник подчеркнул важность того, что юные москвичи смогут ходить на учебу поблизости от дома. Ребята будут получать знания в комфортных и современных условиях, добавил Собянин.