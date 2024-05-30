Современную детскую площадку открыли в деревне Дубнево

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с юными жителями деревни открыл детскую игровую площадку и оценил комплексное благоустройство территории на улице Новые дома, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Мы открываем многофункциональную детскую площадку и воркаут. Уверен, ребятам всех возрастов будет интересно и весело проводить на ней время. Берегите ее и пользуйтесь с удовольствием», — сказал Сергей Мужальских.

Мороженое, интерактивные игры и сказочные герои подарили гостям праздника хорошее настроение.

Ранее жители деревни обратились к главе округа с просьбой установить детскую площадку и воркаут на этой территории. Инициатива дубневцев была услышана, план работ включен в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Комплексное благоустройство двух дворовых территорий завершено.

Заменено асфальтобетонное покрытие, выполнено обустройство тротуаров до контейнерной площадки, хозяйственных построек, детской и спортивной площадок. Обустроены хозяйственные площадки, в том числе для сушки белья. Расширена существующая парковка, дополнительно создано парковочное пространство на 22 машиноместа.

Детская площадка на 150 кв. м оборудована безопасным резиновым покрытием, горкой, качелями, скамейками, урнами и песочницей. В зоне воркаута на 150 кв. м размещены силовые тренажеры, турники, брусья, а также места отдыха.

«Украшением проекта стала живая изгородь из кустов сирени. Мы постепенно уходим от низких заборов и ограждений по периметру площадок», — поделился заместитель главы округа Максим Жуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.