Современную детскую игровую площадку построили в мкр «Д» Пущина

В микрорайоне Д, дом № 3 Пущина в округе Серпухов завершили строительство современной детской игровой площадки. Теперь у ребят есть новое, безопасное и комфортное пространство для отдыха и игр, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Коган.

«Отдельная благодарность за оперативную работу и поддержку администрации городского округа Серпухов и правительству Московской области. Наш общий приоритет — создание качественной среды для жизни и развития детей», — написал Коган.

Он также добавил, что работа по исполнению наказов избирателей продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.