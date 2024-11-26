Современное пространство: в «Центральном» павильоне ВДНХ открылась выставка

Павильон № 1 на ВДНХ стал современным пространством после реставрации

В «Центральном» павильоне на ВДНХ № 1 провели масштабную реставрацию: теперь объект культурного наследия выглядит как современное выставочное пространство, там планируют проводить различные культурные и образовательные мероприятия, сообщает «Царьград» .

В ноябре там открыли выставку из экспозиции Третьяковской галереи в рамках выставки, посвященной отечественному искусству XX–XXI веков. Мероприятие анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе экспонатов — работы Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Александра Герасимова и современных художников. Все они связаны с историей строительства уникального павильона и временным периодом, когда он появился.

Особое внимание на выставке уделено скульптурам и монументам, среди них известная композиция «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, а также мозаики и картины, который воспевают труд и патриотизм.