Центр отбора на военную службу по контракту в Балашихе с 2023 года ежедневно принимает будущих контрактников, которые идут за победой. Слаженная работа профильных специалистов помогает пройти все бюрократические процедуры максимально быстро и удобно для военнослужащего, заявил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

«Центр отбора на военную службу по контракту в Балашихе сделан по-современному и удобно. Можно провести аналогию с работой МФЦ. Будущий контрактник приходит, оформляет необходимые документы у юристов, нотариусов. Проходит обследование у медиков и психологов. Также в течение нескольких дней здесь будущие контрактники проходят подготовку. Это очень удобно», — объяснил депутат.

Он также отметил, что на встречах с семьями героев власти получают большое количество положительных отзывов о мерах поддержки, которым пользуются все члены семей. Забота, проявленная со стороны государства, дает невероятную душевную поддержку военнослужащим в зоне СВО.

При этом пункт отбора в Балашихе выбирают не только подмосковные мужчины, но и множество людей из разных регионов страны. Это говорит о высоком уровне и качестве работы специалистов.

«В пункт отбора обратилось уже свыше 27 тысяч человек. Это высокий результат всеобщей работы», — подытожил Маликов.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Фото - © Медиасток.рф

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2,3 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.