Современная школа на 2 тыс мест откроется в Котельниках в День знаний

В мкр Парковый округа Котельники завершено строительство масштабного проекта, реализованного в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры. Сейчас школа готовится к торжественному открытию, клининговая компания уже приступила к работе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Внутри здания, общая площадь которого составляет 29,7 тыс. кв. м, светлые просторные классы, специализированные кабинеты, где ученики смогут полностью погружаться в образовательный процесс, многофункциональные спортивные залы, зал для танцев, актовый на 600 мест и обеденный на 1000 мест.

Здесь созданы все условия для комфортного обучения: библиотека с ИТ-зоной, кванториум, где юные изобретатели смогут воплощать свои идеи, лаборатории и мастерские, где будут рождаться новые открытия.

«Новая школа — это не просто учебное заведение, а настоящий центр развития и творчества, где каждый ученик найдет себе занятие по душе. Она станет первой школой в новом жилом комплексе, значительно разгрузив соседние школы, где ученики учились в две смены. На территории школы оборудован современный стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, а также яркие детские игровые площадки, где юные жители микрорайона смогут весело проводить время и во внеурочные часы» — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.