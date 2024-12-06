Современная детская площадка появилась в одной из деревень Подмосковья

В Ленинском городском округе появилась новая детская игровая площадка. Ее по просьбе жителей возвели в деревне Спасские Выселки. Площадь объекта составила 225,85 кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители деревни давно мечтали о создании благоустроенного пространства, где они могли бы проводить время с детьми. На площадке появились все необходимые игровые элементы, которые были полностью обновлены, а также установлены турник и теннисный стол.

МБУ «Благоустройство» было непосредственным заказчиком данных работ — детская площадка была включена в план благоустройства. Теперь она радует юных жителей деревни и их родителей.

Детскую игровую площадку установили с учетом современных требований к безопасности и оснащению. Здесь можно поиграть в песочном дворике, который изготовлен из влагостойкой фанеры, покачаться на разного вида качелях, а также поиграть в настольный теннис и позаниматься на турниках. Кроме того, на детской площадке установили скамейки и урны.

Теперь в деревне появилась удобная локация для общих сборов, размещения звукового оборудования, есть возможность проведения праздничных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.