Совместный прием предпринимателей прошел в Балашихе

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 18:21

Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Балашиха Анатолий Шестаков и прокурор округа Никита Брыкин провели прием предпринимателей. По результатам встречи все поступившие обращения взяты в работу. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья.

Со своими вопросами к прокурору обратились четверо предпринимателей. Обращения касались отсрочки по выплате налогов в рамках исполнения государственного заказа, оплаты аренды и противодействия мошенническим действиям в финансовых организациях.

По всем обращениям оказаны консультации и даны разъяснения.

«Предприниматели — активные люди, у которых появляется немало трудностей, организационных, финансовых, технических. Защита прав предпринимателей не имеет сроков, мы защищаем их каждый день», — подчеркнул Шестаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что максимальное содействие бизнесу должно быть приоритетом для чиновников на всех уровнях в Подмосковье.