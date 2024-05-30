Новые автомобили передали судебным приставам Подмосковья

В рамках программы «Безопасность Подмосковья» правительство Московской области передало ГУ ФССП России по Московской области автотранспортные средства для обеспечения эффективного исполнения судебных решений и обеспечению безопасности на территории Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня у здания администрации городского округа Красногорск в торжественной обстановке руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев передал автотранспортные средства для выполнения поставленных задач главному судебному приставу Московской области Андрею Тагаеву. В распоряжение сотрудников Главного управления перешли два автобуса, два автомобиля УАЗ «Патриот» и два легковых автомобиля Лада «Веста».

Два органа исполнительной власти давно плодотворно сотрудничают по вопросам правоохранительной направленности, в т. ч. активно взаимодействуют в части обеспечения безопасности граждан, используя региональную информационную систему видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион».

Передача дополнительных автобусов позволит оперативно выполнить поставленные задачи в части выдворения незаконных мигрантов, даже с учетом увеличения количества выдворяемых иностранных граждан. Специальные машины УАЗ «Патриот» позволят сотрудникам Спецназа Главного управления более оперативно реагировать на поступающие судебные решения, осуществляя выезды на сложные исполнительные действия. Дополнительный автотранспорт также позволит обеспечить мобильность сотрудников Спецназа в особо сложных случаях выдворения за пределы границ Российской Федерации иностранных граждан, в т. ч. привлеченных к уголовной ответственности у себя на родине.

В ходе проведения мероприятия руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев рассказал о взаимодействии между ведомствами. Руководитель Главного управления ФССП России по Московской области Андрей Тагаев в ответном слове, отметил эффективность совместных действий, направленных на обеспечение безопасности региона и высказал слова благодарности Правительству и Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за выделенный транспорт, а так же за длительное плодотворное сотрудничество.

По завершении мероприятия по передаче автотранспорта состоялось подписание Соглашения об информационном взаимодействии между Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Московской области и Главным управлением региональной безопасности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.