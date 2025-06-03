Совместная подписка на видеосервисы стала дешевле в 4 раза

Оформить совместную подписку на RUTUBE, PREMIER и приложение вертикальных видео YAPPY стало в четыре раза дешевле стандартной стоимости, передает пресс-служба видеосервиса.

При подключении подписки пользователи получают доступ к ряду функций. В частности, можно смотреть видео на RUTUBE без рекламы, скачивать их в приложении для просмотра офлайн (на Android), слушать музыкальные подборки на YAPPY в фоновом режиме, а также оформить аккаунт в сервисе вертикальных видео в премиум-стиле. Подписка открывает полный каталог контента на PREMIER — включая сериалы, фильмы и телешоу.

Согласно исследованию ИИА TelecomDaily, по итогам весны 2025 года RUTUBE занял первое место по числу просмотров среди видеосервисов в России. Его аудитория — 77% опрошенных. При этом 80% действующих пользователей RUTUBE заявили, что планируют пользоваться сервисом в будущем.

Внутренняя статистика также демонстрирует рост. К концу апреля текущего года число уникальных пользователей достигло 80 млн — это на 63% больше, чем годом ранее. В прошлом году пользователи загрузили на платформу 227 млн видеороликов, а общее количество видео на RUTUBE превысило 400 млн. При этом, по словам заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергея Косинского, все больше просмотров приходит не только из России, но и из-за рубежа — в том числе из Казахстана, Беларуси, Германии и США. Речь идет именно о локальных просмотрах, а не о подключениях через VPN.

Одним из факторов роста аудитории стал детский контент. В первом полугодии этого года число загруженных мультфильмов выросло более чем в три раза — с 15,4 тыс. до 47,3 тыс. видео.

Среднее время просмотра российских мультфильмов увеличилось в 1,2 раза, зарубежных — на 0,7. Количество пользователей, интересующихся именно российской анимацией, выросло в 9,3 раза. Аудитория, совмещающая просмотры отечественных и зарубежных мультфильмов, составила 37,7 млн человек.

На платформе PREMIER в прошлом году пользователи чаще всего выбирали сериал «Плевако», комедию «Теща», шоу «Новые пацанки» и продолжение «Универа». В этом году аудиторию привлекли новые проекты — в частности, «Подслушано в Рыбинске» и «Таганрог», приуроченный к 80-летию Победы.

Третьим элементом подписки стал сервис коротких видео YAPPY. Платформа ориентирована на вертикальный формат и молодую аудиторию.