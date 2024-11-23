Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» вышел на свободу по УДО

Совладелец торгового центра в Кемерово «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, где при пожаре в 2018 году погибли 64 человека, вышел на свободу по УДО, сообщает РИА Новости .

Бизнесмен был осужден в 2022 году на восемь лет и оштрафован на 70 млн рублей за дачу взятки должностному лицу и нарушение при вводе ТЦ в эксплуатацию. Он отбывал наказание в ИК-4 Томска.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 64 человека, в том числе 37 детей. При расследовании трагедии были обнаружены многочисленные нарушения противопожарной охраны.

Ранее по медицинским показаниям вышла на свободу бывший генеральный директор компании «Зимняя Вишня» Надежда Судденок. Она была приговорена к 13,5 годам лишения свободы, она провела в колонии около 2 лет