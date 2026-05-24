«Совиный фест»: в Талдомском округе прошел уникальный экологический фестиваль

Здесь, на территории заказника «Журавлиная родина», в двенадцатый раз прошел «Совиный фест» — уникальное и яркое событие, посвященное миру этих загадочных ночных птиц.

Десятки жителей и гостей округа собрались вместе, чтобы погрузиться в атмосферу праздника. Их тепло приветствовал председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, который отметил: «Талдомская земля — место силы. Здесь можно побывать в музее Салтыкова-Щедрина, в доме-музее Клычкова, и даже пройти тропами Пришвина, которые хранят истории более чем столетней давности».

Особую благодарность он выразил Ольге Гринченко, которая на протяжении многих лет руководит научной, природоохранной и эколого-просветительской работой в заказнике «Журавлиная родина». Благодаря ее усилиям эта уникальная территория на севере Московской области сохраняет свою природоохранную ценность.

Познавательные лекции в Музее болот, мастер-классы на «совиную» тему, чаепитие из дровяного самовара, экскурсии к гнезду ушастой совы в деревне Айбутово и по экологической тропе на верховое болото — все это создавало незабываемую атмосферу. Участники наслаждались каждым моментом, обменивались впечатлениями и открывали для себя новые грани природы.

Особым событием стала возможность увидеть прирученных сов вблизи. Эти величественные птицы, обычно скрывающиеся в темноте, предстали перед гостями во всей своей красе. Их мудрые глаза, полные тайны и спокойствия, завораживали и вызывали трепет.

Ольга Сергеевна Гринченко, председатель Московского областного отделения Русского общества сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира и старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, рассказала: «В нашей стране „Совиный фест“ проходит только здесь, в Талдомском округе. Он такой уникальный».

Она поделилась, что из-за похолодания и снега в апреле совиных гнезд осталось очень мало, хотя в начале месяца токовало 22 пары.

«Совиный фест» не просто подарил участникам новые знания о совах. Он стал возможностью увидеть и почувствовать, как прекрасна и удивительна наша природа. Это событие напомнило нам о том, что каждый из нас может внести свой вклад в ее сохранение.

Текст, медиа: Юлия Молчанова.