Совфед одобрил скандальный закон о поиске экстремистских материалов

Совет Федерации одобрил закон, касающийся штрафов за поиск в Сети заведомо экстремистских материалов, а также рекламу VPN-сервисов, сообщает ТАСС .

По этой инициативе КоАП дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф за нарушение может составлять от 3 до 5 тыс. рублей.

Еще изменится статья 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе). В ней прописано, что за распространение рекламы VPN-сервисов для граждан будут штрафовать на 50-80 тыс. рублей, должностных лиц — на 80-150 тыс. рублей, юрлиц — на 200-500 тыс. рублей.

Также планируется ввести штрафы для владельцев VPN-сервисов за несоблюдение запрета на доступ к информресурсам, доступ к которым ограничен в стране, за неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором, за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты.