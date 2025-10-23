Советники по воспитанию Подмосковья обсудили реализацию госполитики в гумсфере

22–23 октября на базе Московского педагогического государственного университета (МПГУ) прошел Всероссийский образовательный форум «Государственная политика в гуманитарной сфере: воспитание Победой». В нем приняли участие более 200 человек, включая советников по воспитанию, педагогических работников, руководителей образовательных учреждений, представителей образовательных организаций, общественных организаций, экспертного сообщества и студентов. Московскую область на форуме представили 30 советников по воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Основная цель форума заключалась в обсуждении инструментов и механизмов реализации государственной политики в гуманитарной сфере, укреплении культурно-ценностного суверенитета и формировании у подрастающего поколения ценностей патриотизма, служения Отечеству, исторической памяти и преемственности поколений. Форум стал значимой площадкой для обмена опытом и выработки новых подходов к реализации государственной политики в данной области.

В рамках мероприятия прошли пленарное заседание, стратегические сессии, посвященные различным задачам образования и воспитания, а также расширенное заседание совета Минпросвещения России по вопросам сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей с участием представителей Минкультуры РФ. Участники обсудили вопросы противодействия фальсификации истории, защиты исторической правды и образа положительного героя как инструмента воспитания. Кроме того, в рамках форума состоялось открытие студенческого фестиваля «Образ учителя в кино».

Организаторами мероприятия выступили Минпросвещения России, министерство культуры Российской Федерации, МПГУ, Всероссийский научно-методический центр «Философия образования» и ассоциация развития педагогического образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.