Советник колледжа «Энергия» выступила с концепцией воспитания на форуме в Орле

Советник директора подмосковного колледжа «Энергия» Наталья Рига вошла в число победителей отбора участников Всероссийского окружного форума «Новая философия воспитания» Центрального федерального округа. Форум состоялся в литературной столице России — городе Орле. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Наталья Рига поделилась успешными практиками работы в колледже, направленными на воспитание, профессиональное развитие студентов и поддержку будущих абитуриентов колледжа. Среди них — военно-патриотическое объединение, медиацентр, отряд первой доврачебной помощи, сотрудничество со школами и совместная работа по профориентации, а также взаимодействие с молодежными организациями. Эксперты высоко оценили результаты работы колледжа.

Окружной форум «Новая философия воспитания» собрал более 1 000 специалистов из 22 регионов России, включая советников по воспитанию, координаторов проекта «Навигаторы детства», представителей родительских сообществ и ученического актива. Этот съезд завершил цикл окружных мероприятий и стал самым массовым по количеству участников.

«Команда воспитания «Энергии» зарядилась позитивом и направилась на путь новых свершений и побед. Дальше — только больше!» — поделилась Наталья Рига после завершения мероприятия.

Форум проводился Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.