Советник директора Подольского колледжа выступила в качестве спикера на мероприятии

Фото - © Громов Святослав- лавный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр», Региональный координатор "Орлят России" и советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Московской областиДаменцева Ольга- Морозова Александра-Спикеры Рябцев Алексей -проректор по воспитательной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения»/Министерство образования МО

Советник директора по воспитанию Подольского колледжа имени А. В. Никулина Ольга Даменцева приняла участие в качестве спикера на Всероссийском обучении, посвященном деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На мероприятии Ольга Даменцева поделилась своим опытом вовлечения студентов в образовательный и воспитательный процессы, где они активно участвуют в принятии решений и реализации проектов, направленных на улучшение жизни в учебном учреждении и местном сообществе. Ее пример личной практики был высоко оценен коллегами.

В рамках обучения обсуждались вопросы развития студенческого самоуправления, создания условий для активного участия студентов в управлении колледжем, их участия в принятии решений и поддержки студенческой инициативы. Главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор «Орлят России» и советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Московской области Громов Святослав отметил важность этих вопросов.

В результате были выработаны конкретные рекомендации и планы действий, которые помогут улучшить работу со студенческим самоуправлением в учебных учреждениях по всей стране. Это подчеркивает, что совместные усилия и обмен опытом могут значительно улучшить практику включения студентов в управление образовательным процессом, создавая более демократичное и справедливое образовательное пространство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.