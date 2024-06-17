Советник директора из Чехова приняла участие в Российском туристическом форуме

В Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялся IV Российский туристический форум «Путешествуй!». Мероприятие в качестве делегации посетила Наталья Максимова — советник директора по воспитанию Чеховского техникума, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Мероприятие представляет туристический потенциал России, международный туризм и демонстрирует все многообразие видов путешествий.

В рамках Молодежной программы для участников прошли лекции и встречи с экспертами в туристической области, предпринимателями, блогерами по 4 основным трекам: «работа в гостеприимстве», «тревелблоггинг», «бизнес в туризме», «молодежные путешествия».

Форум «Путешествуй!» успешно совместил два формата: деловую программу и масштабный туристический фестиваль.

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