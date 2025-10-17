Советник директора Дмитровского техникума представила Подмосковье на форуме

Советник директора по воспитанию Дмитровского техникума Любовь Янбекова приняла участие в восьмом окружном форуме Центрального Федерального округа и исторических территорий «Новая философия воспитания» в г. Орел. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие объединило более 1000 советников директоров по воспитанию школ и учреждений СПО, региональных и муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», представителей родительского сообщества и ученического актива из 22 регионов страны.

Участников ожидала насыщенная программа, живое общение, новые подходы, неожиданные точки зрения — форум стал пространством для переосмысления, обмена опытом и роста.

В рамках обмена опытом советники директоров по воспитанию и координаторы проекта «Навигаторы детства» представили успешные региональные кейсы и обсудили роль советника как связующего звена между образовательными организациями и семьей.

Кроме того для участников была организована экскурсия по достопримечательностям Орла.

Результатом работы форума станет документ, закрепляющий ценностно-смысловую основу «Новой философии воспитания». Он будет включать в себя миссию и роль, а также корпоративную культуру и этикет для представителей этой сферы. Документ будет презентован на итоговом форуме в столице в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.