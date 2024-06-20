Совета депутатов Мытищ принял важные решения

Депутатский корпус Мытищ рассмотрел ряд вопросов, в том числе уточнил муниципальный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Депутаты отметили большую работу администрации, благодаря которой происходит увеличение плановых показателей по всем источникам доходов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Без кропотливой, вдумчивой работы пополнение бюджета невозможно», — сказал председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Он подчеркнул, что основная часть поступивших средств идет на социальную сферу и вопросы благоустройства.

Народные избранники также утвердили плату за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, которая будет исчисляться с 1 июля текущего года. Она будет актуальна для тех домов, где жильцы не установили ее самостоятельно на общем собрании собственников.

Еще один важный вопрос, инициированный Мытищинской городской прокуратурой, — внесение изменений в части установления земельного налога. Согласно им, военнослужащие, контрактники — участники СВО, до момента получения официального статуса участника боевых действий, освобождаются от земельного налога.

«К сожалению, иногда получение таких документов затягивается по разным причинам. Благодаря законотворческой инициативе городской прокуратуры, данная категория лиц при наличии у них участков на территории городского округа Мытищи получит эту льготу уже сейчас», — сказал Андрей Гореликов.

Следующее заседание Совета депутатов состоится 18 июля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.