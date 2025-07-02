Совет при УФАС Подмосковья обсудил вопросы в сфере антимонопольного закона

25 июня состоялось очередное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России. Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Коробейкина Романа Сергеевича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности управления по противодействию картелям, а также по контролю за исполнением антимонопольного законодательства в области технологического присоединения на территории Московской области.

Кроме того, участники заседания обсудили актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности управления по контролю за торговой деятельностью на территории Московской области.

Позицию управления по вопросам повестки заседания представили начальник отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Калинин Георгий Станиславович, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля Московского областного УФАС России Сапожников Александр Александрович и заместитель начальника отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного УФАС России Николаев Дмитрий Анатольевич.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.