Совет по промышленности обсудил развитие дорог в Подольске

Заседание совета по вопросам промышленности и предпринимательства прошло 4 июня в Подольске. Участники обсудили развитие транспортной инфраструктуры, обращение с отходами и трудоустройство молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совещание провел начальник управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Иван Шляхтин. Основной темой стало развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения потребностей промышленного сектора и логистики предпринимателей. Участники рассмотрели строительство новых и расширение существующих автомобильных дорог как приоритетные направления для увеличения пропускной способности трасс, повышения безопасности и улучшения логистики.

Отдельное внимание уделили участию округа в проекте «Грузовой каркас» на пилотных территориях Московской области. С докладами выступили представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ГБУ МО «Мосавтодор», ГК «Автодор» и «Центравтомагистраль». В обсуждении также приняли участие сотрудники комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, а также комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска.

Кроме того, на заседании рассмотрели организацию обращения с твердыми коммунальными отходами. Обсуждались взаимодействие регионального оператора с организациями округа, тарифы и условия для предприятий. С докладами выступили представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, ООО «Каширский региональный оператор» и комитета по ценам и тарифам Московской области.

Еще одной темой стало временное трудоустройство несовершеннолетних и внедрение механизмов стажировок и практик в единую цифровую платформу «Работа России» для промышленных предприятий. Информацию представили специалисты ГКУ «Центр занятости населения Московской области» и отдела развития молодежного движения и добровольчества комитета по культуре и туризму администрации округа.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.