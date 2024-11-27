Совет муниципальных образований Подмосковья подвел итоги работы за 3 года

XI съезд совета муниципальных образований Московской области прошел в доме правительства региона. В этом году Подмосковная ассоциация отметила свое 18-летие. Она была основана в 2006 году и из года в год набирала обороты. Сегодня совет стал площадкой для межмуниципального диалога, в него входят 57 городских округов региона, сообщила пресс-служба администрации министерства территориальной политики Московской области.

Делегатами съезда стали главы городских округов и председатели советов депутатов муниципалитетов. В ходе мероприятия были подведены итоги работы подмосковной ассоциации за 2022–2024 годы, определены задачи на текущий год, рассмотрены наиболее актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления.

За отчетный период Ассоциация оказывала правовую и методическую помощь муниципальным командам, участвовала в разрешении споров между муниципальными образованиями региона, активно занималась переподготовкой кадров для муниципальной службы, и все это благодаря взаимодействию с федеральными и региональными органами государственной власти. За 3 года проведено 327 мероприятий, 4 заведений президиума, члены совета приняли участие в 43 заседаниях комитета по местному самоуправлению. Рассмотрено 1280 обращений.

В начале съезда с приветственной речью муниципальное сообщество поприветствовала Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, благодаря кому в работе местных властей применяются новые форматы взаимодействия с населением, передовые практики и управленческие решения.

«Совет муниципальных образований — это место, где мы можем встретиться обсудить насущные проблемы. Это сила, — сказала Мария Нагорная. — Самое главное — это межмуниципальное сотрудничество. В регионе внедрена практика наставничества, благодаря которой многие муниципалитеты повышают свою эффективность. Не надо бояться спрашивать, нужно обсуждать и рассказывать о своих форматах работы на площадке совета».

Сегодня подмосковные главы активно делятся своим опытом и наработками с муниципалитетами Донецкой народной республики. Проект «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» реализуется в регионе под руководством Вице-губернатора Марии Нагорной. В 2 потока главы городов Донбасса обучались на образовательной площадке Московской области, выезжали в городские округа, на предприятия и знакомились с работой Центра управления регионом. Программа создана для повышения компетенций в области управления и бесшовной интеграции новых регионов в правовое и политическое пространство России.

Подмосковье — лидер по муниципальным практикам и управленческим решениям. Практики региона благодаря совету муниципальных образований тиражируются в субъекты страны, а самые передовые внедряются в муниципалитетах Новороссии. В регионе работают преданные служению стране и ее жителям люди. Впервые президент учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». За заслуги в развитии местного самоуправления награждены первый заместитель главы городского округа Домодедово, заместитель главы из Серебряных Прудов Александр Волков и председатель совета депутатов Королева Александр Ходырев. Решением Московской областной Думы установлено региональное почетное звание.

Участников съезда поприветствовали заместитель председателя Московской областной Думы Александр Наумов, от лица сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, члена президиума совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой приветственный адрес зачитал исполнительный директор ВАРМСУ Андрей Малхасян.

В рамках взаимодействия с ВАРМСУ совет муниципальных образований Московской области участвует в реализации крупных событий. Одним из таких событий — первая муниципальная премия «Служение» из 19 тысяч заявок 4 проекта Подмосковья стали победителями в номинациях. В рамках муниципального форума «Малая Родина — сила России» в диалоге с президентом России Владимиром Путиным приняла участие глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В своем докладе о работе совета муниципальных образований региона исполняющий полномочия Председателя, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских отметил включенность муниципальных команд в оказании помощи семьям участников специальной военной операции, гуманитарным миссиям, которые возглавляют главы округов. Советом было выделено свыше 1 млн. 618 тыс. руб. На оказание помощи фронту было приобретено 2 беспилотных летательных аппарата с тепловизором. А с начала СВО более 244 муниципальных служащих региона отправились на защиту Отечества.

Особое внимание в своем докладе Сергей Мужальских уделил работе с сельскими старостами. В прошлом году совет муниципальных образований выступил учредителем Ассоциации сельских старост региона, которая активно ведет работу в населенных пунктах, избрано свыше 3 тысяч старост, открыто 11 первичных отделений Ассоциации в округах. Большое внимание работе с главными помощниками на территории уделяет Губернатор Московской области Андрей Воробьев, который в 2017 году вернул старостам официальный статус и инициировал возрождение системы сельских старост, а сейчас работа в округах ведется масштабная.

Об учреждении конкурса «Лучший сельский староста Московской области» объявил исполнительный директор совета Николай Ханин, который рассказал, что решение было принято из-за большого количества заявок, поступающих ежегодно в рамках конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления», который в этом году Совет проведет в 17-й раз. Из-за большого интереса было принято решение учредить конкурс для старост, который позволит повысить престиж работы в селах и деревнях, поддержит практики и решения старост, а также поможет им в реализации проектов. Сам конкурс стартует уже в 2025 году и поможет старостам продвигать свои инициативы и проекты.

Также делегатами съезда было принято решение об обновлении бренд-бука совета муниципальных образований, который не обновлялся со дня его основания. Буква «С» — символизирует «совет» и «сотрудничество», что подчеркивает важность взаимодействия и единства между 57 муниципалитетами региона, 58 стал Герб Московской области.

«Сейчас совет проходит путь трансформации — мы решили изменить нашу работу в плане информирования и визуального присутствия в социальных сетях. Наши паблики в социальных сетях будут ориентированы на муниципальное сообщество — служащих, кто готов изучать, совершенствоваться в рамках своих компетенций, узнавать новости и быть в курсе нововведений в законодательство и принятые решения руководством страны», — подчеркнул Николай Ханин.

Как отметил исполнительный директор до того, как предложить делегатам утвердить новый логотип в социальных сетях был проведен опрос, и выбранный вариант был предложен главам и председателям совета для избрания.

Также делегатами были избраны председатель, им стал глава Ступино Сергей Мужальских, который год исполнял обязанности, исполнительным директором единогласно переизбран Николай Ханин, имеющий большой опыт работы в органах местного самоуправления. В состав президиума совета вошли 20 человек — это главы городских округов. Напомним, что коллегиальный орган принимает все решения в рамках работы Ассоциации и представляет муниципальное сообщество региона.

В ходе съезда были подписаны и соглашения о сотрудничестве. Партнером совета муниципальных образований стала Общероссийская общественная организация «Здоровое Отечество», председатель движения Екатерина Лещинская подписала соглашение с Сергеем Мужальских и поблагодарила глав городских округов за активную и плодотворную работу по привлечению населения к занятиям массовым спортом.

«Московская область — стратегически важный регион страны, где мы реализуем свои масштабные проекты — „Марафон зарядок“, „Тот самый физрук“, нами открыты спортивные кластеры, мы и дальше планируем активно работать в команде региона, и я уверена, совет муниципальных образований станет нашим проводником для решения вопросов на территориях», — сказала председатель «Здорового Отечества» Екатерина Лещинская.

Уже в ближайшее время Совет примет участие в проведении конкурса Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. А сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве с председателем координационного совета Олесей Тыщенко. Добавим, что сегодня Ассоциации участвуют в организованных встречах с активами домов в рамках проекта Министерства территориальной политики региона «выездная администрация».

Завершился съезд подмосковного совета муниципальных образований выступлением начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Михаилом Зелепукиным, который ознакомил глав муниципалитетов с

практикой приведения уставов в соответствии с федеральным законодательством.

Планами совета на следующий год станет глобальная задача — повышение престижа муниципальной службы, продвижение инициатив с мест, формирование единой муниципальной повестки, методическая поддержка муниципальных команд и подготовка кадрового резерва, обучение и переподготовка служащих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.