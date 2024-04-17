Совет муниципалитетов Подмосковья и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Совет муниципальных образований Подмосковья и Луганской Народной Республики (ЛНР) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось сегодня в рамках VI Съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Соглашение будет способствовать межмуниципальному сотрудничеству в целях развития местного самоуправления и повышения эффективности деятельности муниципальных образований Московской области и Луганской Народной Республики.

Подписантом со стороны Совета стал руководитель Совета муниципальных образований Московской области, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность главам округов за помощь семьям мобилизованных и отметил, что помощь им не должна прекращаться.