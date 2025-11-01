Совет Федерации наградил 13-летнего героя из Домодедова за спасение ребенка

В Совете Федерации прошла XII торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Медаль «За проявленное мужество» получил 13-летний Амир Абачев из подмосковного Домодедова, который спас 4-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В церемонии награждения участвовали 19 несовершеннолетних из разных российских регионов. Одним из них был Абачев, который спас четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна квартиры на девятом этаже. Малыш получил незначительные травмы благодаря действиям подростка.

«Вся страна узнала о нашем храбром земляке — Амире Абачеве, который спас малыша, выпавшего из окна! Сегодня поступок домодедовского юноши отмечен на самом высоком уровне — он получил медаль Совета Федерации „За проявленное мужество“ и благодарность Следственного комитета Российской Федерации. Поздравляю Амира и его семью с заслуженной наградой. Горжусь, что такие смелые и сильные ребята живут в Домодедове!» — сказала глава округа Евгения Хрусталева.

Проект «Дети-герои» проводится по инициативе вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева уже 12 лет, он приурочен ко Дню народного единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.

