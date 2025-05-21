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Совет депутатов Жуковского назначил конкурс по отбору кандидатов на должность главы

21 мая в Жуковском состоялось заседание местного Совета депутатов. В рамках заседания депутаты приняли к сведению заявление Бориса Аубакирова о досрочном прекращении полномочий главы городского округа Жуковский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, 16 мая он досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы Жуковского назначен Андроник Пак.

В виду отставки Бориса Аубакирова депутаты назначили конкурс по отбору кандидатов на должность главы наукограда. Конкурс пройдет 16 июня в 12:00.

Также депутаты своим решением назначили трех членов конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений от кандидатов на должность главы и направили обращение губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву для назначения еще трех членов комиссии, как установлено в положении о проведении конкурса.

В конкурсную комиссию от депутатов Жуковского вошли заместители председателя Совета Сергей Рязанов и Надир Мехтиев, а также глава правовой комиссии данного представительного органа местного самоуправления Алексей Артамонов.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.