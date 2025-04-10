Совет депутатов Реутова принял решение присвоить звания пяти ветеранам

Среди них — Николай Петрович Моргунов, Мария Федоровна Остапенко, Сергей Иванович Поляков, Виктор Трофимович Опрышко, Петр Георгиевич Свинарев.

Торжественная церемония вручения званий запланирована на ближайшие недели. Она станет одним из центральных событий в цикле праздничных мероприятий, посвященных юбилею Победы.

Данное решение реализует инициативу Министерства обороны РФ, которую ранее одобрил Президент России Владимир Путин. Оно подчеркивает непреходящую ценность единства поколений и важность сохранения живой связи между героями военных лет и современной молодежью. Через такие акты общественного признания передается историческая память о подвиге народа, укрепляются нравственные ориентиры и патриотические традиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.