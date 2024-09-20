Совет депутатов Подольска направил специнструмент участнику СВО

Председатель совета депутатов Подольска Алексей Никулин вместе со своим первым заместителем, руководителем фракции ВПП «Единая Россия» Любовью Ушаневой встретился с женой бойца. Его мобилизовали из округа с первых дней начала СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По просьбе защитника закупили и передали через его супругу специнструмент и другую гуманитарную помощь. Собрать как можно больше продуктов для защитника и его соратников помогли в волонтерском центре.

Акцию провели в рамках реализации местного партийного проекта «Подольск — пЕРедовой» Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Совет депутатов во главе с Никулиным всегда на связи с участниками СВО, их родными и близкими. Народные избранники поддерживают воинов и всегда находят возможность им помочь.

Ранее порядка тонны гуманитарной помощи бойцам СВО отправилось из горокруга Подольск. По просьбе защитников депутаты вместе с администрацией округа отправляют на передовую необходимое оборудование, в том числе РЭБы, материалы, лекарственные препараты, средства маскировки, запчасти для автомобилей и многое другое.

Все желающие могут направить продукты и вещи на передовую через Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Информация по телефону: 8 (496) 750-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.