Совет депутатов Одинцовского округа увеличил бюджет на 2,2 млрд

Совет депутатов Одинцовского округа 20 марта внес изменения в бюджет на 2026–2028 годы, увеличив доходы более чем на 2,2 млрд рублей. Средства направят на социальные программы, развитие инфраструктуры и благоустройство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Доходная часть бюджета выросла более чем на 2,2 млрд рублей за счет неналоговых поступлений и безвозмездных средств. Расходы увеличены на 3,46 млрд рублей. Дополнительное финансирование получат программы «Культура и туризм», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Образование», «Спорт», а также развитие дорожно-транспортного комплекса.

Исполняющий обязанности заместителя главы округа Алексей Бендо сообщил, что предусмотрены средства на капитальный ремонт дошкольного отделения Одинцовской гимназии № 4, закупку автобуса для школы «Надежда», ремонт спортивных объектов и их подключение к электросетям после реконструкции. Также запланированы установка очистных сооружений в деревне Фуньково, устройство линий наружного освещения в селе Каринское и деревне Подушкино и благоустройство дороги на улице 14-й участок в Кубинке.

«По программе «Формирование современной комфортной городской среды» увеличены расходы на благоустройство лесопарковой зоны в микрорайоне Новая Трехгорка, сокращены — на реновацию пруда на Центральной площади, самой площади и городского парка. Также увеличены расходы на переселение жителей аварийных домов № 2 и 6 на улице Институт в поселке Большие Вяземы, обеспечение безопасности дорожного движения и содержание дорог и дворовых территорий», — добавил Алексей Бендо.

Кроме того, на заседании начальник управления МВД России по округу Игорь Лопатин представил итоги работы за 2025 год. Количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 1%, раскрываемость выросла на 8% и достигла 81,4%. Сократилось число убийств, краж, хулиганств и преступлений «двойной превенции». С помощью системы «Безопасный регион» раскрыто 235 преступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что процесс трансформации в разных сферах жизнедеятельности играет важную роль — это позволяет достигать результатов, используя меньшие ресурсы.

«Это касается и ЖКХ, и культуры, и спорта, и образования, здравоохранения. Поэтому данный показатель — показатель трансформации процессов, которые позволяют нам быстрее, удобнее достигать результата», — сказал губернатор.