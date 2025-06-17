Совет депутатов избрал Олега Сотника новым главой Долгопрудного

Во вторник в Долгопрудном состоялось внеочередное заседание Совета депутатов округа, на котором парламентарии избирали главу муниципалитета. После оглашения кандидатур, прошедших конкурсный отбор в соответствии с законодательством, слово было предоставлено присутствующему на заседании кандидату на пост главы округа Олегу Сотнику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уверен, что стоящие перед руководителем муниципалитета задачи мы совместно с командой выполним. Это, прежде всего, развитие округа, повышение качества жизни его жителей, благоустройство и вопросы ЖКХ. И стратегическая цель — присвоение городу статуса наукограда. Это значит развитие науки и высоких технологий в Долгопрудном. Задача непростая, но понимание её решения есть», — сказал Олег Сотник.

Остановился Олег Сотник и на проблемах. В их числе — отложенное строительство пристройки к школе № 7. В правительстве региона сейчас рассматривается несколько вариантов решения данной ситуации. Один из них — возведение отдельного здания на другом участке мкр. Бригантина.

Отвечая на вопросы депутатов, Олег Сотник говорил и о ситуации в городском здравоохранении, строительстве детского сада в Хлебниково и многофункционального центра на Новом бульваре — все эти вопросы будут решаться с учетом мнения жителей.

Далее депутаты приступили к голосованию. Решение было принято единогласно — главой г. о. Долгопрудный избран Олег Сотник.

«Большое спасибо за оказанное доверие! Я уверен в своих силах. Уверен, что у нас все получится», — сказал глава округа Долгопрудный Олег Сотник.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.