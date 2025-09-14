Совет депутатов избрал Ирину Гехт главой Ненецкого автономного округа

сегодня в 16:52

Совет депутатов Ненецкого автономного округа в воскресенье избрал губернатором исполняющую обязанности главы региона Ирину Гехт. Прямая трансляция заседания велась на сайте совета депутатов НАО.

За кандидатуру Гехт отдали голоса 16 депутатов из 19 присутствовавших на заседании.

Депутаты окружного парламента выбирают главу округа из трех кандидатур, которые предложил президент РФ Владимир Путин. На должность губернатора были предложены и. о. главы региона Ирина Гехт, депутат окружного собрания Михаил Райн и депутат совета муниципального района «Заполярный район» Татьяна Антипина.

18 марта глава государства назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора НАО, сменив на этом посту Юрия Бездудного. До января текущего года Гехт занимала должность председателя правительства Запорожской области.

Единый день голосования проводится в 81 регионе РФ с 12 по 14 сентября. Прямые выборы губернатора состоятся в 20 субъектах, депутатов заксобраний изберут в 11 регионах. В этом году дистанционное электронное голосование организовали в 24 регионах страны.