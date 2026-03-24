Совет депутатов Балашихи обсудил бюджет и премии

Заседание Совета депутатов прошло 24 марта в Балашихе, где рассмотрели 17 вопросов, включая исполнение бюджета и поддержку сферы культуры. Депутаты также утвердили новые регламенты и имущественные решения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре повестки стали доклады начальника управления культуры Светланы Шарцевой и начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никиты Тарасевича. Депутаты обсудили итоги работы профильных направлений и дальнейшие задачи.

На заседании утвердили регламент назначения и проведения собраний граждан, который упорядочивает взаимодействие с жителями по вопросам местного значения. Кроме того, принято решение о вручении муниципальной премии в сфере культуры и искусства в 2026 году.

Особое внимание уделили бюджетной политике. Депутаты назначили публичные слушания по исполнению бюджета городского округа за 2025 год и актуализировали положения, регулирующие бюджетный процесс и деятельность финансового управления администрации.

«Назначили публичные слушания по исполнению бюджета городского округа Балашиха за 2025 год. Кроме того, актуализировали положения, регулирующие бюджетный процесс и деятельность финансового управления администрации, что позволит привести их в соответствие с текущими задачами муниципалитета», — отметил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Отдельно рассмотрели вопрос льготного выкупа жилья из коммерческого найма, прежде всего для сотрудников МВД. По мнению участников заседания, эта мера может способствовать привлечению и закреплению кадров в органах внутренних дел.

Также депутаты приняли решение о передаче в муниципальную собственность движимого имущества, включая интерактивные панели и прицепной измельчитель, внесли изменения в ранее принятые решения и поддержали переход объектов газового хозяйства в областную собственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.